Короткий відеоролик, демонструє перехід ралійного боліда з пекельно гарячих пісків пустелі у крижану холоднечу за полярним колом. Повноцінної електричної джимхани, схоже, доведеться ще почекати.

Знаменитий гонщик залишився під приємним враженням від електричного боліда для трофі “Дакар”, зазначивши, що “Ніщо не зрівняється з пережитим досвідом” керування такого авто в подібних умовах.

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Американський дрифтер Кен Блок мав тривалий “роман” із Ford, але саме Audi його справді надихнула в підлітковому віці. Тепер Audi запропонувала йому можливість їздити на RS Q e-tron для трофі-рейду “Дакаром”, а також дрифтувати на автомобілі Audi quattro A2 Group B, який брав участь у Ралі Фінляндії 1983 року. А ще інженери компанії збудували для гонщика електричний дрифт-кар, на якому він збирається влаштувати електричну джимхану.

Із Маттіасом Екстремом за кермом, Audi RS Q e-tron дебютував у знаменитому ралі Дакар під стартовим номером 224. Хоча Екстрьом зайняв лише дев’яте місце, RS Q e-tron все ще вважається чудовим бойовим електромобілем, який інженери продовжують оптимізувати, щоб піднятись у наступних змаганнях вище.

Нещодавно Audi відправила RS Q e-tron на змагання GP Ice Race в австрійському Целль-ам-Зе і американському дрифтеру випала можливість також випробувати цей дикий спортпрототип. Через кілька кіл Блок вже почувався в кабіні, як вдома.

“Audi RS Q e-tron дарує феноменальні враження, хоча автомобіль, ймовірно, почувається комфортніше в пустелі, ніж на снігу”, – сказав Кен Блок. “Дякую Маттіасу Екстрему, який терпляче пояснив мені всі особливості свого автомобіля. Кілька хвилин за кермом було достатньо, щоб зрозуміти дух цієї машини”. Маттіас Екстрьом відповів похвалою на адресу Блока, сказавши, що тому знадобилось лише три кола, щоб вийти на максимальну швидкість.

Ми знаємо від Audi що Electrikhana із Кеном Блоком та електричним Audi S1 ​​e-tron quattro під назвою Hoonitron вийде через кілька місяців, як остання глава джимхани.