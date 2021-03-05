Лифтбек, который придет на замену Cadenza, первым из новых моделей Kia получит аудиосистему Meridian с 14 динамиками.

Недавно в Сеть попали фотографии салона Kia K8, а теперь южнокорейский бренд обнародовал официальные снимки интерьера, заодно раскрыв некоторые новые подробности о грядущей новинке.

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Хотя сам производитель именует K8 люксовым спортседаном, фактически это лифтбек с задней дверкой, открывающейся вместе с окном. Kia описывает будущую новинку, как "современный и высокотехнологичный автомобиль", который будет задавать новые стандарты качества.

Ключевым элементом в салоне станет широкий изогнутый дисплей, объединяющий два 12-дюймовых экрана, один для приборов, другой для мультимедийной системы. Климатическая установка также будет сенсорное управление, что освобождает K8 от "лишних" физических кнопок и делает внутреннее пространство кабины чище. Из физических органов управления здесь есть шайба селектора трансмиссии. Руль – также новое, с новым логотипом на нем.

Для внутренней отделки используется натуральное дерево. Также в оформлении салона использованы металлические акценты, которые создают "ощущение молодости и индустриального шика", а также кожа наппа с ромбовидной прострочкой. Одной из особенностей Kia K8 станет атмосферная подсветка передних и задних дверей Star Cloud. Кроме того, новинка первой среди моделей бренда получит премиальную акустическую систему Meridian с 14 динамиками.

Известно, что Kia K8 заменит собой четырехдверку K7 / Cadenza и будет значительно больше по габаритам – длина составит 5015 миллиметров.

Рыночный дебют Kia K8 состоится до конца 2021 года.

Фото: Kia K8 / Kia