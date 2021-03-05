Ліфтбек, який прийде на заміну Cadenza, першим з нових моделей Kia отримає аудіосистему Meridian з 14 динаміками.

Нещодавно в Мережу потрапили фотографії салону Kia K8, а тепер південнокорейський бренд оприлюднив офіційні знімки інтер’єру, заодно розкривши деякі нові подробиці про прийдешню новинку.

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Хоча сам виробник іменує K8 люксовим спортседаном, фактично це ліфтбек з задньою дверкою, що відкривається разом з вікном. Kia описує майбутню новинку, як “сучасний і високотехнологічний автомобіль”, який задаватиме нові стандарти якості.

Ключовим елементом в салоні стане широкий вигнутий дисплей, в якому поєднано два 12-дюймових екрани, один для приладів, інший для мультимедійної системи. Кліматична установка також матиме сенсорне управління, що звільняє K8 від “зайвих” фізичних кнопок і робить внутрішній простір кабіни чистішим. З фізичних органів управління тут є шайба селектору трансмісії. Кермо – також нове, з новим логотипом на ньому.

Для внутрішнього оздоблення використовується натуральне дерево. Також в оформленні салону використані металеві акценти, що створюють “відчуття молодості та індустріального шику”, а також шкіра наппа з ромбовидною прострочкою. Однією з особливостей Kia K8 стане атмосферне підсвічування передніх і задніх дверцят Star Cloud. Крім того, новинка першою серед моделей бренду отримає преміальну акустичну систему Meridian з 14 динаміками.

Наразі відомо, що Kia K8 замінить собою чотиридверку K7 / Cadenza і буде значно більшою за габаритами – довжина становитиме 5015 міліметрів.

Ринковий дебют Kia K8 відбудеться до кінця 2021 року.

Фото: Kia K8 / Kia