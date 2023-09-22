Прием предварительных заказов на новый Ray EV начался 24 августа, и сегодня Kia объявила, что собрала более 6000 заинтересованных клиентов.

В четверг Kia представила свой новый городской электромобиль исходного уровня. Будучи самой дешевой электрической моделью, Kia Ray EV набрал 6000 предварительных заказов в Корее по стартовой цене около 20 400 долларов.

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В Kia говорят, что это количество уже превышает целевой показатель в 4000 за весь год на 50%. Благодаря аккумулятору LFP емкостью 35,2 кВт/ч и улучшенной аэродинамике, новый Ray EV обеспечивает запас хода до 205 км. Во время поездок по городу цифра увеличивается до 233 км.

Несмотря на то, что это может показаться небольшим по сравнению с новыми электромобилями в США, Ray EV разработан для поездок по городу. Чтобы зарядить от 10 до 80% с помощью быстрого зарядного устройства мощностью 150 кВт, требуется около 40 минут.

Электродвигатель Ray EV обладает максимальной мощностью 86 л.с. и 147 Нм максимального крутящего момента. Внутри все сиденья можно сложить, создавая просторную атмосферу. Специальный «полезный режим» позволяет использовать электрические устройства, такие как кондиционер и аудиосистема, когда вы не управляете автомобилем в течение длительного времени. Функцию можно использовать для работы, кемпинга, отдыха и т.д.