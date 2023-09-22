Прийом попередніх замовлень на новий Ray EV почався 24 серпня, і сьогодні Kia оголосила, що зібрала понад 6000 зацікавлених клієнтів.

У четвер Kia представила свій новий міський електромобіль початкового рівня. Будучи найдешевшою електричною моделлю, Kia Ray EV набрав 6000 попередніх замовлень у Кореї за стартовою ціною близько 20 400 доларів.

Читайте також: Kia випустила електромобіль на базі Picanto

У Kia кажуть, що ця кількість вже перевищує цільовий показник у 4000 за весь рік на 50%. Завдяки акумулятору LFP ємністю 35,2 кВт/год і покращеній аеродинаміці новий Ray EV забезпечує запас ходу до 205 км. Під час поїздок містом цифра збільшується до 233 км.

Незважаючи на те, що це може здатися невеликим порівняно з новими електромобілями в США, Ray EV розроблено для подорожей містом. Щоб зарядити від 10% до 80% за допомогою швидкого зарядного пристрою потужністю 150 кВт, потрібно близько 40 хвилин.

Електродвигун Ray EV має максимальну потужність 86 к.с. і 147 Н·м максимального крутного моменту. Усередині всі сидіння можна скласти, створюючи простору атмосферу. Спеціальний «корисний режим» дозволяє використовувати електричні пристрої, такі як кондиціонер і аудіосистема, коли ви не керуєте автомобілем протягом тривалого часу. Функцію можна використовувати для роботи, кемпінгу, відпочинку тощо.