На экспортных рынках за пределами Южной Кореи бизнес-седан известен под названиями K900 и Quoris. Флагман первого поколения продавали и в Украине под названием Quoris. Пока не ясно, вернется ли он в линейку моделей, доступных на нашем рынке.

Обновления, актуальные для южнокорейского рынка, коснулись дизайна, функций безопасности и систем помощи водителю, комфорта и мультимедийных возможностей.

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Современное поколение Kia K9 представлено на рынке с апреля 2018 года. Обновление 2021 года направлено на улучшение потребительских качеств флагманского седана. Автомобиль получил свежую внешность и модернизированный интерьер, обновленный комплекс систем помощи водителю Drive Wise, новую информационно-развлекательную систему с возможностями голосового управления. Производитель говорит о повышенном ездовом комфорте, улучшенной шумоизоляции и широком наборе систем безопасности и помощи водителю.

Так, Kia K9 оснащена системой прогнозирования переключений передач (PGS), которая впервые предлагается для серийной модели. Эта технология позволяет спрогнозировать будущую смену передачи на основании информации от навигационной системы, радарного датчика и фронтальной камеры, чтобы заранее подготовить и включить оптимальную передачу.

Стандартное оснащение модели также включает второе поколение "Ассистента движения по магистрали" (HDA2), самостоятельно выполнять смену полосы движения, ориентируясь на включение указателя поворота водителем. Также при приближении к автомобилю, движущемуся впереди в попутном направлении, HDA2 автоматически поддерживает безопасную дистанцию ​​и устанавливает необходимую скорость.

Седан также оснащен системами предотвращения фронтальных столкновений, предотвращения повторных столкновений и предупреждения об опасности столкновения при движении задним ходом.

Ассистент парковки задним ходом контролирует пространство позади автомобиля, а интеллектуальный ассистент дистанционной парковки позволяет в автоматическом режиме припарковать автомобиль параллельным или перпендикулярным способом.

Информационно-развлекательная система нового поколения получила современный, яркий интерфейс, а ее новые функции расширяют возможности взаимодействия водителя и автомобиля. Обновляться вся электроника будет с помощью беспроводного интернета на борту.

Для корейского K9 предлагается функция идентификации водителя по отпечатку пальца, с автоматической активацией соответствующего профиля пользователя. В профиле сохраняются заранее заданные настройки: положение сиденья и наружных зеркал, настройки климатической установки, компоновки цифровой панели приборов и тому подобное. Также с помощью этого идентификатора можно производить оплату, без необходимости доставать банковскую карту.

Расширены возможности бесключевого доступа в автомобиль. Теперь попасть внутрь автомобиля и завести двигатель можно не только смарт-ключом, но и с помощью смартфона со специальным приложением от Kia. В приложении также обновлена ​​функция Remote 360, которая позволяет водителю отдаленно наблюдать за автомобилем на экране смартфона.

Фото: Kia K9 для Південної Кореї / Kia

Kia K9 получила новую систему электронного управления подвеской с функцией прогнозирования. Она получает информацию о состоянии дорожного покрытия от фронтальной камеры и навигатора, на ходу подстраивая характеристики подвески для максимально комфортного движения.

Новое оформление получил один из самых заметных элементов интерьера – дисплей информационно-развлекательной системы с диагональю 14,5 дюйма. Контроллер на центральной консоли стал более удобным в использовании и привлекательным с точки зрения дизайна, благодаря бриллиантовом рисунка на боковой поверхности. В отделке передней панели, дверей и центральной консоли применена древесина Oveche Engineer Real Wood и Sycamore Real Wood. Для водителя и правого заднего пассажира предлагаются кресла Ergo Motion с режимом массажа.

На домашнем рынке обновленный Kia K9 предлагается в двух вариантах комплектации, семи цветах кузова и с четырьмя вариантами отделки салона. На выбор предложено два бензиновых мотора: атмосферный 3.8 и 3,3-литровый турбомотор. Прием заказов на K9 открывается в Корее ровно через месяц – 3 июля. Цены пока не названы. Информация о появлении на других рынках будет обнародована позже.