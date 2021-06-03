На експортних ринках за межами Південної Кореї бізнес-седан відомий під назвами K900 та Quoris. Флагман першого покоління продавали й в Україні під назвою Quoris. Поки не ясно, чи повернеться він в лінійку моделей, доступних на нашому ринку.

Оновлення, актуальні для південнокорейського ринку, торкнулися дизайну, функцій безпеки та систем допомоги водієві, комфорту та мультимедійних можливостей.

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Сучасне покоління Kia K9 представлено на ринку з квітня 2018 року. Оновлення 2021 року направлено на поліпшення споживчих якостей флагманського седана. Автомобіль отримав свіжу зовнішність та модернізований інтер’єр, оновлений комплекс систем допомоги водієві Drive Wise, новітню інформаційно-розважальну систему з можливостями голосового управління. Виробник говорить про підвищений їздовий комфорт, поліпшену шумоізоляцію та широкий набір систем безпеки й допомоги водієві.

Так, Kia K9 оснащений системою прогнозування перемикань передач (PGS), яка вперше пропонується для серійної моделі. Ця технологія дозволяє спрогнозувати майбутню зміну передачі на підставі інформації від навігаційної системи, радарного датчика і фронтальної камери, щоб заздалегідь підготувати та увімкнути оптимальну передачу.

Стандартне оснащення моделі також включає друге покоління “Асистента руху по магістралі” (HDA2), який самостійно виконувати зміну смуги руху, орієнтуючись на вмикання покажчика повороту водієм. Також при наближенні до автомобіля, який рухається попереду в попутному напрямку, HDA2 автоматично підтримує безпечну дистанцію і встановлює необхідну швидкість.

Седан також споряджений системами запобігання фронтальних зіткнень, запобігання повторних зіткнень та попередження про небезпеку зіткнення під час руху заднім ходом.

Асистент паркування заднім ходом контролює простір позаду автомобіля, а інтелектуальний асистент дистанційного паркування дозволяє в автоматичному режимі припаркувати автомобіль паралельним або перпендикулярним способом.

Інформаційно-розважальна система нового покоління має сучасний, яскравий інтерфейс, а її нові функції розширюють можливості взаємодії водія та автомобіля. Оновлюватись уся електроніка буде через бездротовий інтернет на борту.

Для корейського K9 пропонується функція ідентифікації водія за відбитком пальця, з автоматичною активацією відповідного профілю користувача. У профілі зберігаються наперед задані налаштування: положення сидіння і зовнішніх дзеркал, налаштування кліматичної установки, компонування цифрової панелі приладів тощо. Також за допомогою цього ідентифікатора можна проводити оплату, без необхідності діставати банківську карту.

Розширено можливості безключового доступу в автомобіль. Тепер потрапити всередину авто та завести двигун можна не лише смарт-ключем, але і за допомогою смартфона зі спеціальним додатком від Kia. У додатку також оновлена ​​функція Remote 360, яка дозволяє водієві віддалено спостерігати за автомобілем на екрані свого смартфона.

Фото: Kia K9 для Південної Кореї / Kia

Kia K9 отримав нову систему електронного управління підвіскою з функцією прогнозування. Вона отримує інформацію про стан дорожнього покриття від фронтальної камери та навігатора, на ходу підлаштовуючи характеристики підвіски для максимально комфортного руху.

Нове оформлення отримав один з найбільш помітних елементів інтер'єру – дисплей інформаційно-розважальної системи з діагоналлю 14,5 дюйма. Контролер на центральній консолі став зручнішим у використанні та привабливішим з точки зору дизайну, завдяки діамантовому малюнку на бічній поверхні. В оздобленні передньої панелі, дверей і центральної консолі застосовано деревину Oveche Engineer Real Wood та Sycamore Real Wood. Для водія і правого заднього пасажира пропонуються крісла Ergo Motion з режимом масажу.

На домашньому ринку оновлений Kia K9 пропонується у двох варіантах комплектації, семи кольорах кузова і з чотирма варіантами оздоблення салону. На вибір запропоновано два бензинових мотори: атмосферний 3.8 та 3,3-літровий турбомотор. Прийом замовлень на K9 відкривається в Кореї сьогодні, 3 червня. Ціни поки не названі. Інформація про появу на інших ринках буде оприлюднена пізніше.