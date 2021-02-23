Легкий бронетранспортер Light Tactical Cargo Truck был презентован на международной выставке оборонной промышленности IDEX 2021 в ОАЭ.

Концепт 4-дверного легкого тактического автомобиля имеет грузовую платформу для перевозки до 10 военнослужащих в полном вооружении или до 3 тонн груза.

Смотрите также: Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию: видео

Концепт Kia KLTV оснащен дизельным мотором мощностью 225 лошадиных сил и 8-скоростной автоматической трансмиссией с полным приводом. Бронеджип укомплектован системой кондиционирования воздуха, антипробуксовочной системой, независимой подвеской и антипрокольными шинами.

Вместе с бронеавтомобилем производитель показал и саму платформу, на которой построена военная машина. Она дает представление о масштабируемости платформы, которая позволяет создать целый ряд разнообразной военной техники различного назначения.

Фото: концепт военного бронетранспортера Kia KLTV / Autoevolution