Легкий бронетранспортер Light Tactical Cargo Truck був презентований на міжнародній виставці оборонної промисловості IDEX 2021 в ОАЕ.

Концепт 4-дверного легкого тактичного автомобіля має вантажну платформу для перевезення до 10 військовослужбовців в повному озброєнні або до 3 тонн вантажу.

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Концепт Kia KLTV оснащений дизельним мотором потужністю 225 кінських сил та 8-швидкісною автоматичною трансмісією з повним приводом. Бронеджип вкомплектований системою кондиціонування повітря, антипробуксовочною системою, незалежною підвіскою і антипрокольними шинами.

Разом з бронеавтомобілем виробник показав і саму платформу, на якій збудована військова машина. Вона дає уявлення про масштабованість платформи, яка дозволяє створити цілий ряд різноманітної військової техніки різного призначення.

Фото: концепт військового бронетранспортера Kia KLTV / Autoevolution