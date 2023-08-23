Kia Soul 2024 получил новый дизайнерский пакет EX и небольшое повышение цены. 2,0-литровый атмосферный двигатель остается без изменений.

Kia Soul продлевает свою жизнь с минимальными изменениями для 2024 модельного года. Да – небольшое подорожание, но это не изменяет философии доступности и практичности модели. Также есть новый пакет стиля, придающий визуальные улучшения и без того необычному автомобилю.

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Начиная с новой цены, базовый Soul LX 2024 года стартует в США от 21 315 долларов, что делает его на 230 долларов дороже модели 2023 года. По сравнению с прошлым годом, диапазон комплектаций остался без изменений, что означает, что Soul S стоит выше начального уровня с ценой 23 815 долларов. Далее следует Soul GT-Line 2024 года по цене от 24 915 долларов, а топовый Soul EX 2024 стоит 25 615 долларов США.

Новинка 2024 модельного года – так называемый дизайнерский пакет EX. Он поставляется с набором 18-дюймовых легкосплавных колесных дисков, комбинацией ткани и искусственной кожи в салоне и цветовым пакетом интерьера Umber. Кроме того, Soul 2024 получил новый «режим сна» для автомобилей, оснащенных функцией безключевого доступа и запуска двигателя, активируемого через 40 секунд после замыкания автомобиля. Эта функция должна помешать хакерам дублировать частоту смарт-ключа и появилась после того, как все модели Hyundai и Kia 2022 были оснащены иммобилайзером.

Независимо от уровня комплектации, выбранного клиентом, каждый Soul 2024 оснащен тем же двигателем без наддува. Это 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 147 лошадиных сил. Агрегат сочетается с бесступенчатой трансмиссией, передающей мощность на передние колеса.