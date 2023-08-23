Kia Soul 2024 року отримав новий дизайнерський пакет EX та невелике підвищення ціни. 2,0-літровий атмосферний двигун залишається без змін.

Kia Soul продовжує своє життя з мінімальними змінами для 2024 модельного року. Так, є невелике подорожчання, але це не змінює філософії доступності та практичності моделі. Також є новий пакет стилю, який додає візуальні покращення і без того незвичайного автомобіля.

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Починаючи з нової ціни, базовий Soul LX 2024 року стартує в США від 21 315 доларів, що робить його на 230 доларів дорожчим за модель 2023 року. Порівняно з минулим роком діапазон комплектацій залишився без змін, що означає, що Soul S стоїть вище початкового рівня з ціною 23 815 доларів. Далі йде Soul GT-Line 2024 року за ціною від 24 915 доларів, а топовий Soul EX 2024 року коштує 25 615 доларів США.

Новинка 2024 модельного року — так званий дизайнерський пакет EX. Він поставляється з набором 18-дюймових легкосплавних колісних дисків, комбінацією тканини та штучної шкіри в салоні та пакетом кольорів інтер’єру Umber. Крім того, Soul 2024 отримав новий «режим сну» для автомобілів, оснащених функцією безключового доступу та запуску двигуна, який активується через 40 секунд після замикання автомобіля. Ця функція має завадити хакерам дублювати частоту смарт-ключа та з’явилася після того, як усі моделі Hyundai та Kia 2022 року були оснащені імобілайзером .

Незалежно від рівня комплектації, обраного клієнтом, кожен Soul 2024 оснащений тим самим двигуном без наддуву. Це 2,0-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 147 кінських сил. Агрегат поєднується з безступеневою трансмісією, яка передає потужність на передні колеса.