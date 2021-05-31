Тизер нового Sportage 2022 модельного года демонстрирует определенное сходство кроссовера с электрическим Kia EV6.

Южнокорейский автопроизводитель назначил дату презентации глобальной версии Kia Sportage пятого поколения на 8 июня. На рынке автомобиль должен появиться до конца этого года.

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Те, кто уже видел последние новинки от Hyundai и Kia, уже имеют представление о том, как будут выглядеть автомобили этих брендов в ближайшие годы. Kia Sportage нового поколения следует за стилистическим потоком, принимая такие вещи, как "линейная" светодиодная оптика с "двухэтажной" архитектурой.

Фото: тизеры Kia Sportage 2022 / Kia

"После обновления нашего бренда и запуска Kia EV6, мы откроем еще одну важную веху", – сообщается в тизерном видео от Kia. Компания угощает нас рядом затемненных изображений (нам удалось несколько осветить их в фоторедакторе), которые являются достаточно показательными с точки зрения дизайна. Они демонстрируют весь автомобиль, спереди, сбоку и сзади, а также интерьер.

Даже затемненные картинки дают неплохое представление об облике будущей новинки, в котором узнаются черты от EV6 и K5 (Optima). Между тем внутри можно разглядеть новый фирменный кокпит, уже виденный в EV6, адаптированный к надлежащей атмосфере внедорожника.