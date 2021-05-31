Тізер нового Sportage 2022 модельного року демонструє певну схожість кросовера з електричним Kia EV6.

Південнокорейський автовиробник призначив дату презентації глобальної версії Kia Sportage п’ятого покоління на 8 червня. На ринку автомобіль повинен з’явитись до кінця цього року.

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Тим, хто вже бачив останні новинки від Hyundai та Kia, вже має уявлення про те, як виглядатимуть автомобілі цих брендів у найближчі роки. Kia Sportage нового покоління слідує за стилістичним потоком, приймаючи такі речі, як “лінійна” світлодіодна оптика з “двоповерховою” архітектурою.

Фото: тізери Kia Sportage 2022 / Kia

“Після оновлення нашого бренду та запуску Kia EV6, ми відкриємо ще одну важливу віху”, – повідомляється у тизерному відео від Kia. Компанія пригощає нас низкою затемнених зображень (нам вдалось дещо висвітлити їх у фоторедакторі), які є досить показовими з точки зору дизайну. Вони демонструють увесь автомобіль, спереду, збоку та ззаду, а також інтер’єр.

Навіть затемнені картинки дають непогане уявлення про вигляд майбутньої новинки, в якій впізнаються риси від EV6 та K5 (Optima). Тим часом всередині можна розгледіти новий фірмовий кокпіт, вже бачений у EV6, адаптований до належної атмосфери позашляховика.