Рестайлинг и техническая модернизация проведена вовремя – через три года, после выхода модели на рынок.

Субкомпактный кроссовер Kia Stonic выпускается с 2017 года и дождался обновления. Внешние изменения незначительны, зато улучшения в технике будут заметны.

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Обновленный Stonic получил оптику с новой графикой светодиодных ходовых огней, новые колесные диски и окраски кузова. В салоне появилось новое убранство, увеличилось разрешение 4,2-дюймового экрана панели приборов, вырос размер дисплея мультимедийного центра (8 дюймов), функционал информационно-развлекательного комплекса UVO Connect Phase II расширился, он поддерживает беспроводную связь по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, позволяет подключать одновременно два телефона через Bluetooth.

Stonic получил улучшенный набор систем безопасности и помощи водителю. Так его устройство автоматического торможения теперь распознает не только пешеходов, но и велосипедистов, а ассистент движения в полосе и адаптивный круиз-контроль теперь работают на скоростях до 180 км/ч. В стандартный набор оснащения теперь входит шесть подушек безопасности.

Принципиальным нововведением стала умеренно-гибридная силовая установка. Знакомому 120-сильному трехцилиндровому мотору с турбиной теперь помогает 48-вольтовый генератор. Кроме того, этот мотор теперь можно комбинировать не только с 7-скоростным роботом, но и с новой "интеллектуальной" механикой без педали сцепления. Предусмотрено три режима работы ездовой электроники: Eco, Normal и Sport.

Базовым мотором для компактного кроссовера остался 1,25-литровый 84-сильный атмосферник. Также доступен 100-сильный мотор с шестиступенчатой ​​механикой или роботом. Европейские продажи обновленного KIA Stonic стартуют в третьем квартале этого года.

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