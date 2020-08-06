Рестайлінг та технічна модернізація проведена вчасно – через три роки, після виходну моделі на ринок.

Субкомпактний кросовер Kia Stonic випускається з 2017 року і дочекався оновлення. Зовнішні зміни незначні, зате покращення у техніці будуть помітні.

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Оновлений Stonic отримав оптику з новою графікою світлодіодних ходових вогнів, нові колісні диски та забарвлення кузову. У салоні з'явилось нове оздоблення, збільшилась розподільча здатність 4,2-дюймового екрану панелі приладів, зріс розмір дисплея мультимедійного центру (8 дюймів), функціонал інформаційно-розважального комплексу UVO Connect Phase II розширився, він підтримує бездротовий зв’язок за протоколами Apple CarPlay і Android Auto, дозволяє підключати одночасно два телефони через Bluetooth.

Stonic отримав покращений набір систем безпеки і допомоги водієві. Так його пристрій автоматичного гальмування тепер розпізнає не тільки пішоходів, а й велосипедистів, а асистент руху в смузі та адаптивний круїз-контроль тепер працюють на швидкостях до 180 км/год. У стандартний набір оснащення тепер входить шість подушок безпеки.



Принциповим нововведенням стала помірно-гібридна силова установка. Знайомому 120-сильному трициліндровому мотору з турбіною тепер допомагає 48-вольтовий генератор. Крім того, цей мотор тепер можна комбінувати не лише зі 7-швидкісним роботом, а й з новою “інтелектуальною” механікою без педалі зчеплення. Передбачено три режими роботи їздової електроніки: Eco, Normal та Sport.

Базовим мотором для компактного кросовера залишився 1,25-літровий 84-сильний атмосферник. Також доступний 100-сильний мотор з шестиступінчастою механікою або роботом. Європейські продажі оновленого KIA Stonic стартують у третьому кварталі цього року.

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