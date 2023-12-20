В среду, 20 декабря, столица открыла движение по Дегтяревскому путепроводу - разрешен проезд автотранспорта и трамвая по обновленным путям. Также после ремонта открыто движение на одном из участков Кольцевой дороги.

В мэрии заверили, что Дегтяревский путепровод – фактически новый объект. Введенный в эксплуатацию в 1963 году мост ни разу капитально не обновляли, последнее время это транспортное сооружение находилось в аварийном состоянии.

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И вот есть практически новый путепровод: мостовики разобрали конструкции фундамента и заменили на новые с улучшенными характеристиками. Путепровод стал на 1 м выше относительно предыдущего. Ширина сооружения увеличились с 28 м до 40 м. Длина путепровода продлена до 36 м вместо 33 м.

Новые параметры изменили пропускную способность введенного объекта. Теперь здесь может двигаться до 45 000 автомобилей в сутки. Фото: Виталий Кличко/Telegram

Также на новом путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы, усилили монолитные плиты полотна, что делает движение городского рельсового транспорта менее шумным.

Открыто движение по заездам и съездам с нового путепровода. Весь комплекс работ, а именно устройство окончательного верхнего слоя асфальта и благоустройство территории возле съездов и заездов завершат весной. Также здесь по проекту устроят велодорожки и тротуары.

Кроме этого, порадуем столичных водителей еще одной радостной новостью: после ремонта открыто движение на одном из участков Кольцевой дороги от Вишневого до Жулянского путепровода. Правда, отремонтирована только одна сторона дороги, вторая еще ожидает свой очереди. Это также улучшит логистику и увеличит пропускную способность автодороги. Особый позитив от этого ожидается в пиковые часы.

Киев, Кольцевая дорога, 20 декабря 2023 года, 13:15. Фото: Авто24