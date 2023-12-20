В середу, 20 грудня, столиця відкрила рух Дегтярівським шляхопроводом – дозволено проїзд автотранспорту та трамваю оновленими коліями. Водночас відремонтована ділянка від повороту на Вишневе до Жулянського шляхопроводу також тимчасово відкрита в обидва боки.

В мерії запевнили, що Дегтярівський шляхопровід – це фактично новозбудований обʼєкт. Введений в експлуатацію у 1963 році міст жодного разу капітально не оновлювали, останнім часом ця транспортна споруда перебувала в аварійному стані.

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І ось є практично новий шляхопровід: мостовики розібрали конструкції фундамент та замінили на нові з покращеними характеристиками. Шляхопровід став на 1м вищий відносно попереднього. Ширина споруди збільшилися з 28 м до 40 м. Довжина шляхопроводу продовжено до 36 м замість 33 м.

Нові параметри змінили пропускну спроможність введеного об’єкту. Тепер тут може рухатися до 45 000 автомобілів на добу. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Також на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна, що робить рух міського рейкового транспорту менш гучним.

Відкрито рух заїздами та зʼїздами з нового шляхопроводу. Увесь комплекс робіт, а саме влаштування остаточного верхнього шару асфальту та доброустрій території біля зʼїздів та заїздів завершать весною. Також тут за проєктом влаштують велодоріжки та тротуари.

Окрім цього, порадуємо столичних водіїв ще однією радісною звісткою: після ремонту відкрито рух на одній з ділянок Кільцевої дороги від Вишневого до Жулянського шляхопроводу. Щоправда, відремонтовано одну частина дороги, друга чекає своєї черги. Це також покращить логістику і збільшить пропускну спроможність автодороги. Особливий позитив від цього очікується в пікові години.

Київ, Кільцева дорога, 20 грудня 2023 року, 13:15. Фото: Авто24