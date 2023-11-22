С первым снегом ситуация на столичных дорогах усложнилась. Коммунальные службы заняты чисткой дорог.

В столице задействованы 297 единиц техники "Киевавтодора" и более 160 единиц техники управляющих компаний. В первую очередь, работы происходят на спусках и подъемах, покрытии из гранитной брусчатки, мостах, главных дорожных артериях города.

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Кроме того, 300 работников бригад по ручной уборке "Киевавтодора" очищают от снега остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, “островки безопасности”, пешеходные переходы. Во дворах к уборке снега задействовано более 160 единиц техники управляющих компаний, более 4 тысяч работников на местах в дежурном режиме.

"Призываем водителей не парковаться вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике", — сказано в сообщении КГГА.

Водителей призывают быть внимательными за рулем и при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.

По прогнозу Украинского гидрометцентра 23 и 24 ожидается умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица.