З першим снігом ситуація на столичних дорогах ускладнилась. Комунальні служби зайняті читкою доріг.

До прибирання снігу в столиці задіяні 297 одиниць техніки "Київавтодору" та понад 160 одиниць техніки керуючих компаній. У першу чергу, роботи відбуваються на спусках і підйомах, покритті із гранітної бруківки, мостах, головних дорожних артеріях міста.

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Окрім того, 300 працівників бригад з ручного прибирання "Київавтодору" очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи. У дворах до прибирання снігу задіяно понад 160 одиниць техніки керуючих компаній, понад 4 тисячі працівників на місцях у черговому режимі.

«Закликаємо водіїв не паркуватися обабіч вулиць та доріг, аби не заважати працювати спецтехніці», - сказано в повідомленні КМДА.

Водіїв закликають бути уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.

За прогнозом Українського гідрометцентру 23 та 24 очікується помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.