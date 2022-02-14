Число пассажиров общественного транспорта в Киеве за четыре года упало вдвое. Основные причины: паника вокруг короновируса, плохое состояние транспорта и высокая цена проезда.

Число пассажиров общественного транспорта в Киеве за четыре года упало почти вдвое, сообщает "Европейская правда".

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Так, в 2017 году наземный транспорт перевез 453 миллиона пассажиров, а метро – 498 миллионов. Итого это 951 миллион пассажиров.

В 2020 году у наземного транспорта было уже 212 миллионов пассажиров, а в метро – 319 миллионов. Итого это 531 миллион пассажиров, что почти вдвое меньше, чем в 2017-м. Это данные "Киевпасстранса" и "Киевского метрополитена".

Столь существенное сокращение пассажиропотока в наземном общественном транспорте за четыре года свидетельствует о том, что киевляне выбирают другие виды транспорта. Причины – низкое качество услуг и ненадежность коммунального.

По словам транспортных аналитиков, каждое повышение стоимости проезда в общественном транспорте уменьшает количество пользователей. Мэр недавно анонсировал повышение тарифов на проезд в 2022 году до 14-20 грн.

В то же время количество автомобилей в Киеве с 2015 по 2022 год выросло более чем вдвое – 695 тысяч автомобилей до 1,38 миллиона машин.