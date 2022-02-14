Кількість пасажирів громадського транспорту в Києві за чотири роки впала вдвічі. Основні причини: паніка навколо короновірусу, поганий стан самого транспорту та висока ціна проїзду.

Кількість пасажирів громадського транспорту в Києві за чотири роки впала майже вдвічі, повідомляє “Європейська правда”.

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Так, у 2017 році наземний транспорт перевіз 453 мільйонів пасажирів, а метро – 498 мільйонів. Разом це 951 мільйон пасажирів.

У 2020 році в наземного транспорту було вже 212 мільйонів пасажирів, а у метро – 319 мільйонів. Разом це 531 мільйон пасажирів, що майже вдвічі менше, ніж в 2017-му. Це дані “Київпастрансу” та “Київського метрополітену”.

Настільки суттєве скорочення пасажиропотоку в наземному громадському транспорті за чотири роки свідчить про те, що кияни обирають інші види транспорту. Причини – низька якість послуг та ненадійність комунального.

За словами транспортних аналітиків, кожне підвищення вартості проїзду в громадському транспорті зменшує кількість користувачів. Міський голова недавно анонсував підвищення тарифів на проїзд у 2022 році до 14-20 грн.

Водночас кількість автомобілів у Києві з 2015 до 2022 року зросла більш ніж вдвічі – 695 тисяч авто до 1,38 мільйона машин.