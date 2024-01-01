Киевляне нынешний пакет помощи с дронами подсилили грузовиками

Получателем грузовых бортовых машин является 92-я отдельная штурмовая бригада им. кошевого атамана Ивана Сирко Сухопутных войск ВСУ. Как пишет в своей ТГ-странице мэр Киева Виталий Кличко, в это подразделение отправлено пять грузовиков.

Модели в сообщении не указываются, но на фото хорошо видно маркировку машин - Daewoo Novus. Это - классические двухосные полноприводные модели 4х4 SBM 4WD с высоким тентованием кузова.

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Здесь стоит отметить, что Novus стал на украинском рынке довольно распространенным автомобилем. Он активно используется "Пожмашиной", ведущим отечественным производителем пожарно-спасательной техники. Довольно часто официальный дилер Daewoo в Украине "Авто-Регион" выигрывает тендеры на поставку "Новусов" в автопарк ВСУ и других силовых структур.

Фото: мэрия Киева

Сейчас эти машины поступили в боевое подразделение им. кошевого атамана Ивана Сирко. Там эта техника не в новинку, бригада уже эксплуатирует автомобили в различном исполнении шасси Daewoo Novus как бортовые, так и с различными надстройками.

Напомним, Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства в войсках покупают крайне беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и тому подобное.