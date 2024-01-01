Грузовики Daewoo переоборудовали в Украине для различных задач

"Авто-Регион" – импортер южнокорейской техники Daewoo Trucks.

Подиум из семи единиц техники открывал самосвал Daewoo Dexen. Трехсторонней разгрузкой наших строителей, коммунальщиков или аграриев не удивить – практически классика.

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Особенность была в другом. Издалека автомобиль имел сходство с бортовой версией - коробчатый кузов с прямыми металлическими 3-миллиметровыми по толщине бортами в выпуклой штамповке отдельных элементов жесткости.

Не очень высокие борта коробки не вписывались в классику, что добавляло определенной новизны. Впрочем, кран-манипулятор на самосвале также не часто встретишь, а тут он стоял – оригинальный "швед" HIAB. Вот этим и можно объяснить коробчатую конфигурацию кузова с ровным днищем вместо присущего самосвалам изогнутого.

Такое исполнение позволяет перевозить не только сыпучие грузы различных фракций, начиная от песка и мелкого щебня, но и другие фасованные – в коробках или на поддонах, трубы, конструкции, оборудование и тому подобное. При этом не привлекая к транспортно-логистическим операциям погрузчики или краны – для этого есть собственный кран-манипулятор.

Взять на борт можно немало. Общая грузоподъемность платформы в пределах 4-5 тонн. На максимальном вылете телескопической стрелы в 9,1 м КМУ способен ухватить и разместить в кузове поддон с грузом весом 760 килограммов. Это может быть пакет с пластиковыми трубами, бетонные кольца к обычному сельскому колодцу или к водопроводно-канализационной сети.

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По словам менеджера по сбыту Богдана Левчука, на расстоянии 3,5 м КМУ легко захватит две тонны. Таким образом водитель, который выполняет обязанности оператора крано-манипуляторной установки, может рядом с машиной взять в загрузку какие-то конструкции, строительные материалы и разместить их в нужном места кузова, а затем так же выгрузить их.

Продемонстрированный изотермический фургон также был на шасси Dexen с таким же силовым потенциалом в 187 л.с. двигателя FPT и уже традиционной для такой размерной группы машин механической КПП на шесть передач хода.

Пятиметровая надстройка кубообразной конфигурации (длина 5,2 м, высота 2,3 м) также имела собственный подъемник – гидроборт Dhollandia. Это упрощает как загрузки, так и выгрузки где-то на рампе тыловых дверей магазина или складского помещения. Потенциал грузоподъемности борта также солидный – 1,5 тонны.

Холодильной установки не было, но сэндвич-панели кузова с внутренним объемом 27 куб. м позволяют держать любую заданную температуру, если на фронтоне кузова навесить морозильный агрегат.

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Завершал трио "Дексенов" топливозаправщик с 5-кубовой цистерной. По словам Богдана Левчука, такой автомобиль будет хорошим инструментом поддержки машинно-тракторного парка для фермерского хозяйства, строительной организации или коммунального предприятия.

Практически, это не только "бензовоз", а мини-АЗС. Благодаря тому, что здесь есть стол раздачи со счетчиком выдачи топлива, рукавами и пистолетами заправки, автомобиль очень удобен будет в посевную или на уборке урожая.

Водитель-оператор мобильной АЗС обеспечит соляркой прямо в поле тракторы, комбайны или транспортные машины. Это позволит механизаторам дозаправлять технику для сменной работы, не тратя время на возвращение в парк для заправки между сменами.

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Также на подиуме был представлен Maximus из линейки Daewoo. "Авто-Регион" привез две версии - вакуумную машину-ассенизатор и бортовой грузовик.

В отличие от описанных выше машин серии Dexen эти модели полной массой 18 т комплектуются более мощным двигателем собственного производства Doosan. Они выдают 280 л.с. и комплектуются механической коробкой ZF. Это в зависимости надстройки и назначения машины может быть КПП на шесть или девять передач.

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Не обошлось и без пассажирского транспорта. И хотя это были не премьерные машины, но два автобуса Temsa внимание привлекли. В силовой комплектации они были идентичны – турбодизель Mitsubishi Fuso мощностью 150 л. с. Кстати, также экологического формата Евро-6.



В классическом желтом цвете показано школьную модель AR SB-29 с салоном на 30 мест, включая водителя и сопровождающих. Также демонстрировался автобус Prestij SX для междугороднего сообщения.

Фото: Валентин Ожго, Авто24