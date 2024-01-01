Строительные самосвалы будут работать в полях: видео

Довольно масштабным обновлением машинно-тракторного парка начала год Группа компаний Агро-Регион, инвестировав в приобретение нескольких десятков единиц автотранспорта и тракторной техники более 1,7 миллиона долларов.

На замену уже физически изношенным автомобилям КАМАЗ для производственных подразделений агрофирма закупила 10 новых грузовых автомобилей корейского производства Daewoo Novus.

Это – трехосные самосвалы 18-тонной грузоподъемности (18 300 кг). 350-сильный самосвал с 10-кубовым кузовом имеет заднюю разгрузку.

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Здесь не полный привод, колесная формула только 6х4, но этого достаточно для аграрного производства. Автомобиль показывает хорошую проходимость на полевых дорогах, легко преодолевает сезонным бездорожье.

Вообще Novus разрабатывался под строительные работы, но в аграрном производстве это универсальный операционист (см видео внизу), способен работать как на вывозе с поля свеклы, зерна, картофеля или овощей, так и доставлять на строительные площадки щебень, песок или другие материалы.

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Фото: Agro Region

"Для сельскохозяйственных работ также приобретен трактор Massey Ferguson 8737. С брендом мы знакомы с 2008 года, имеем хороший опыт эксплуатации, ведь это по-настоящему надежные и экономичные машины", – с радостью похвастался обновкой технический директор Николай Николайчук.

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Обогатился автопарк Группы и на автомобили Renault Duster. Для нужд инженерной и агрономической служб взяли сразу 16 внедорожников.

Главным преимуществом таких машин является полный привод. Это для агрономов, механиков, инженеров знаковый постулат, поскольку их основана работа не в кабинетах конторы, а в поле. А во время весенне-полевых работ, в сезон затяжных летних дождей или в осеннюю пору внедорожные свойства таких автомобилей ценятся особенно.

Фото: Agro Region

Имея 150-сильный двигатель, лучший в своем классе клиренс 21 см и упомянутый выше полный привод 4х4 он уверенно ведет себя на полевых грунтовках, бездорожье. Песок, снег или лужи с месивом грязи легко преодолевает, хотя раз на раз не получается – разбитые тяжелой техникой полевые дороги довольно часто готовят сюрпризы.

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В целом же модернизация машинно-тракторного парка здесь идет постоянно. Именно благодаря мощному подвижному составу стоимость логистики в прошлом году в хозяйствах уменьшилась относительно позапрошлогоднего до 30%.