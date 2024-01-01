Будівельні самоскиди працюватимуть в полях: відео

Доволі масштабним оновленням машинно-тракторного парку розпочала рік Група компаній Агро-Регіон, інвестувавши в придбання кількох десятків одиниць автотранспорту й тракторної техніки понад 1,7 мільйона доларів.

На заміну уже фізично зношеним автомобілям КАМАЗ для виробничих підрозділів агрофірма закупила 10 нових вантажних автомобілів корейського виробництва Daewoo Novus.

Це – тривісні самоскиди 18-тонної вантажності (18 300 кг). 350-сильний самоскид з 10-кубовим кузовом має заднє розвантаження.

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Тут не повний привід, колісна формула лише 6х4, але цього достатньо для аграрного виробництва. Автомобіль показує гарну прохідність на польових дорогах, легко долає сезонним бездоріжжя.

Взагалі Novus розроблявся під будівельні роботи, але в аграрному виробництві це універсальний операціоніст (див відео внизу), спроможний працювати як на вивезенні з поля буряка, зерна, картоплі чи овочів, так й доставляти на будівельні майданчики щебінь, пісок чи інші матеріали.

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Фото: Agro Region

"Для сільськогосподарських робіт також придбано трактор Massey Ferguson 8737. З брендом ми знайомі з 2008 року, маємо гарний досвід експлуатації, адже це по-справжньому надійні та економічні машини", – з радістю похвалився обновкою технічний директор Микола Ніколайчук Микола Ніколайчук.

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Збагатився автопарк Групи й на автомобілі Renault Duster. Для потреб інженерної та агрономічної служб взяли відразу 16 позашляховиків.

Головною перевагою таких машин є повний привод. Це для агрономів, механіків, інженерів знаковий постулат, оскільки їх основана робота не в кабінетах контори, а в полі. А під час весняно-польових робіт, в сезон затяжних літніх дощів або в осінню пору позашляхові властивості таких автомобілів цінуються особливо.

Фото: Agro Region

Маючи 150-сильний двигун, найкращий у своєму класі кліренс 21 см та згаданий вище повний привід 4х4 він впевнено поводить себе на польових ґрунтівках, бездоріжжі. Пісок, сніг чи калюжі з багнюкою легко долає, хоча раз на раз не виходить – розбиті важкою технікою польові дороги досить часто готують сюрпризи.

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Загалом же модернізація машинно-тракторного парку тут йде постійно. Саме завдяки потужному рухомому складу вартість логістики торік в господарствах зменшилась відносно позаторішнього до 30%.