Минобороны закупило крупную партию грузовиков Daewoo с надстройками отечественного производителя

В официальном сообщении Минобороны Украины указано, что соглашение с куплей-продажей машин было заключено в декабре прошлого года, а уже нынешнем январе техника в количестве почти 80 единиц поставлена и передана в войска. Даже для крупнейших дилерских центров ввезти такой объем автомобилей или машинокомплектов для их сборки за месяц-два не реально.

Если принять во внимание еще и то, что надстройки изготавливали отечественные заводы-производители, то темпы были бы действительно рекордные. Можно сделать предположение, что проект готовился не один месяц, и не два-три. Как бы там ни было, а машины приобретены и они уже в войсках.

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Отмечается, что это первая партия транспорта, закупленного в рамках одного из контрактов под государственные гарантии на поставку вооружения и военной техники для нужд армии. На фото хорошо просматриваются автомобили Daewoo Novus, хотя в сообщении бренд не указан. Об этих машинах редакция Авто24 рассказывала довольно часто, давала описания.

"Государственный контракт был заключен в декабре 2024 года. А уже в январе 2025 года мы получили около 80 единиц грузовой техники с колесной формулой 4х4 и 6х6. В них можно перевозить личный состав и грузы военного назначения", – сообщил директор Департамента политики закупок Министерства обороны Украины Глеб Каневский.

Линейка Daewoo Novus различных модификаций перед отправкой в войска. Фото: Минобороны Украины

Минобороны отмечает, что это техника отечественного предприятия и локализация производства этих автомобилей в Украине превышает 50%. Правда, само предприятие не упоминается. Здесь можно делать разные предположения, ведь надстройки к автомобилям в Украине делают немало заводов.

Скажем, "Пожмашина" уже набила руку на изготовлении пиротехнических и пожарно-спасательных машин на базе трехосных и двухосных полноприводных Novus.

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На трехосном шасси встречаются бурильно-крановые машины отечественного производителя ВКК "Спецмаш", а на двухосном также полноприводном – вакуумная машина KST-8 завода "Киевспецтех".

Автомобили Daewoo Novus с колесной формулой 4х4 и 6х6 чаще всего связывают с компаниями "Авто-регион" и ООО "Киевский Республиканский Автоцентр", чьи деловые контакты напрямую переплетаются с Daewoo Trucks.

Шасси многоцелевого полноприводного автомобиля Daewoo Novus с колесной формулой 6х6 от "Киевского Республиканского Автоцентра" перед отправкой на установку надстройки. Фото: КРА

Скажем, на различных профильных выставках "Авто-регион" демонстрирует различные версии Novus'а, в т.ч. и в исполнении милитари. Компания собственноручно выполняет ряд работ, поддерживает хорошие партнерские связи со многими украинскими заводами, специализирующимися на изготовлении всевозможных надстроек, в том числе, военного назначения.

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Однако делать предположения относительно конкретного завода не стоит: очевидно, Минобороны Украины имеет основания не называть производителя. Удержимся и мы.

Мультилифт Retec на шасси Daewoo Novus 6х4 CL6СF компания "Авто-регион" еще весной подготовила для универсальных задач армейской логистики. Фото: Валентин Ожго, Авто24