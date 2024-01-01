Спецтранспорт разминирования на шасси Daewoo Novus отправлен в регионы

Спецтехника изготовлена и передана заказчику согласно контракту. Об этом говорится на сайте промышленной компании из Черниговской области "Пожмашина".

Надстройки установлены на уже проверенных временем шасси Daewoo Novus, что уже хорошо знакомы украинским пиротехникам.

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Здесь полный привод 6х6 с высоким почти полуметровым клиренсом, если точнее то под 45 см. Экипаж имеет бронированную кабину повышенной противоминной защиты.

Трехосный автомобиль с односкатными шинами комплектуется 11-литровым двигателем Doosan мощностью 570 л.с. экологического формата Евро-5 и механической коробкой передач.

Пиротехнические машины перед отправкой заказчику. Скриншот: Авто24

На заднем свесе за надстройкой смонтирована КМУ Palfinger PK2350 с вылетом стрелы более 8 метров, а впереди в бамперной зоне стоит гидравлическая лебедка мощностью 9 тонн.

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В нишах шкафов и пеналов размещены гидравлический, электрический, бензиновый инструмент, в т.ч. аккумуляторный. Также есть компрессорная рабочая атрибутика.

Отсеки размещены так, что позволяют в полном снаряжении без проблем добираться до необходимых вещей и стоять в полный рост.