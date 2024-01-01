Спецтранспорт розмінування на шасі Daewoo Novus відправлено в регіони

Спецтехніку виготовлено та передано замовником згідно з контрактом. Про це йдеться на сайті промислової компанії з Чернігівської області "Пожмашина".

Надбудови встановлено на уже перевірених часом шасі Daewoo Novus, що вже добре знайомі українським піротехнікам.

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Тут повний привід 6х6 з високим майже півметровим кліренсом, якщо точніше то під 45 см. Екіпаж має броньовану кабіну підвищеного протимінного захисту.

Тривісний автомобіль з односкатними шинами комплектується 11-літровим двигуном Doosan потужністю 570 к.с. екологічного формату Євро-5 та механічною коробкою передач.

Піротехнічні машини перед відправленням замовнику. Скриншот: Авто24

На задньому звисі за надбудовою змонтовано КМУ Palfinger PK2350 з вильотом стріли понад 8 метрів, а попереду в бамперній зоні стоїть гідравлічна лебідка потужністю 9 тонн.

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В нішах шаф та пеналів розміщено гідравлічний, електричний, бензиновий інструмент, у т.ч. акумуляторний. Також є компресорна робоча атрибутика.

Відсіки розміщено так, що дають змогу в повному спорядженні без проблем діставатись до необхідних речей і стояти в повний зріст.