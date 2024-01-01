Міноборони закупило велику партію вантажівок Daewoo з надбудовами вітчизняного виробника

В офіційному повідомленні Міноборони України вказано, що угода з купівлею-продажем машин була укладена у грудні минулого року, а уже нинішньому січні техніка в кількості майже 80 одиниць поставлена і передана у війська. Навіть для найбільших дилерських центрів ввезти такий обсяг автомобілів чи машинокомплектів для їх збирання за місяць-два не реально.

Якщо взяти до уваги ще й те, що надбудови виготовляли вітчизняні заводи-виробники, то темпи були б дійсно рекордні. Можна зробити припущення, що проєкт готувався не один місяць, і не два-три. Хай там як, а машини придбано і вони вже у військах.

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Зазначається, що це перша партія транспорту, закупленого в межах одного з контрактів під державні гарантії на постачання озброєння та військової техніки для потреб армії. На фото добре проглядаються автомобілі Daewoo Novus, хоча в повідомленні бренд не вказано. Про ці машини редакція Авто24 розповідала доволі часто, давала описи.

"Державний контракт було укладено в грудні 2024 року. А вже в січні 2025 року ми отримали близько 80 одиниць вантажної техніки з колісною формулою 4х4 та 6х6. В них можна перевозити особовий склад та вантажі військового призначення", – повідомив директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліб Канєвський.

Лінійка Daewoo Novus різних модифікацій перед відправленням у війська. Фото: Міноборони України

Міноборони зазначає, що це техніка вітчизняного підприємства й локалізація виробництва цих автомобілів в Україні перевищує 50%. Щоправда, саме підприємство не згадується. Тут можна робити різні припущення, адже надбудови до автомобілів в Україні роблять чимало заводів.

Скажімо, "Пожмашина" вже набила руку на виготовленні піротехнічних та пожежно-рятувальних машин на базі тривісних та двовісних повнопривідних Novus.

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На тривісному шасі зустрічаються бурильно-кранові машини вітчизняного виробника ВКК "Спецмаш", а на двовісномутакож повнопривідному – вакуумна машина KST-8 заводу "Київспецтех".

Автомобілі Daewoo Novus з колісною формулою 4х4 та 6х6 найчастіше пов’язують з компаніями "Авто-регіон" й ТОВ "Київський Республіканський Автоцентр", чиї ділові контакти напряму переплітаються з Daewoo Trucks.

Шасі багатоцільового повнопривідного автомобіля Daewoo Novus з колісною формулою 6х6 від "Київського Республіканського Автоцентра" перед відправленням на встановлення надбудови. Фото: КРА

Скажімо, на різних профільних виставках "Авто-регіон" демонструє різні версії Novus’а, в т.ч. числі й у виконанні мілітарі. Компанія власноруч виконує ряд робіт, підтримує гарні партнерські зв’язки з багатьма українськими заводами, що спеціалізуються на виготовленні усіляких надбудов, зокрема, військового призначення.

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Однак робити припущення щодо конкретного заводу не варто: вочевидь, Міноборони України має підстави не називати виробника. Втримаємося й ми.

Мультиліфт Retec на шасі Daewoo Novus 6х4 CL6СF компанія "Авто-регіон" ще весною підготувала для універсальних завдань армійської логістики. Фото: Валентин Ожго, Авто24