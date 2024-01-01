Корейський мультиліфт Retec на шасі Daewoo згодиться як комунальникам, так і військовим

Показаний Multilift Retec на згаданій колісній платформі є лише частиною спеціалізованої машини, оскільки "Авто-регіон" розширив її спеціалізацію. До основного призначення під завантаження й перевезення комунальних, промислових вантажних коробок додав ще й систему для транспортування морських контейнерів.

Розширена таким чином функціональна палітра відразу ж набула подвійного призначення. Якщо у цивільній версії ця машина тягає ТБО, металобрухт, будівельне сміття та виробничі відходи, то додана більш відома в народі система "павук" дозволяє транспортувати морські 20-футові контейнери. Це відразу привернуло увагу наших військових.

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По-перше, така функція дозволяє транспорту звичайної армійської автороти забирати із залізничних станцій адресовані їм в контейнерах вантажі без залучення стороннього транспорту. По-друге, для завантаження контейнерів підходять тупикові залізничні господарчі двори чи склади навіть десь у глухому лісі, де відчувається дефіцит портальних чи козлових кранів. Завантажувальний механізм сам втягне контейнер на платформу та закріпить в замках для подальшого транспортування.

У військових таке виконання набуває все більшої популярності, оскільки вони не прив’язуються до додаткової техніки та, головне, оперативно розв'язують логістику – приїхали, забрали, привезли, розвантажилися і знову поїхали за іншим контейнером.

"Нинішні умови воєнного часу змусили "Авто-регіон" відповідати на виклики і оперативно реагувати на запити, через що звичайна яскрава комунальна колористика комунального транспорту у нас замінена темно-зеленим фарбуванням з матовим відтінком. Таким чином цивільний транспорт набув статус військового і це допомагає в маскуванні техніки у прифронтових регіонах, куди в контейнерах доставляються військові вантажі", – розповів Авто24 менеджер згаданої компанії Богдан Левчук.

Використане шасі Daewoo Novus 6х4 CL6СF для України не нове. На цій колісній базі наші підприємства створюють різні надбудови, в т.ч. спецтранспорт – пожежні та піротехнічні автомобілі. Колісна формула 6 х 4 підходить як для роботи на дорогах з твердим покриттям, так і на ґрунтівках та бездоріжжю. По суті за приводом на колеса це аналог українського КрАЗ-6443 та йому подібних, але більш економічний та прудкішій.

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Корейці поставили на свій автомобіль вітчизняний двигун DOOSAN DL08K з турбокомпресором та інтеркулером, що відповідає екологічному стандарту Євро-5. Він розвиває потужність 350 к.с. при 150/1200 Нм/хв. Силовий агрегат доповнили оригінальною американською механічною синхронізованою КПП на 9 ступенів ходу.



Для вантажності у 20,9 тону такого потенціалу достатньо. При цьому автомобіль у повному навантаженні вписується у дорожні нормативи: допустиме навантаження на передню вісь 7100 кг і на дві задні колісні пари – 23000 кг.

Про комфорт водія не забули. Окрім того, що в салоні чудова ергономіка робочого місця, тут у стандартній комплектації встановлено кондиціонер, є круїз-контроль, спальне місце, аудіосистема, сферичні дзеркала з круговим оглядом, а система підіймання кабіни отримала електропривод. Таким чином, ці зручності приваблюють як цивільних водіїв, так і військових.