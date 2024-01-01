Корейский мультилифт Retec на шасси Daewoo пригодится как коммунальщикам, так и военным

Показанный Multilift Retec на упомянутой колесной платформе является лишь частью специализированной машины, поскольку “Авто-регион” расширил ее специализацию. К основному назначению под загрузку и перевозку коммунальных, промышленных грузовых коробок добавил еще и систему для транспортировки морских контейнеров.

Расширенная таким образом функциональная палитра сразу же приобрела двойное назначение. Если в гражданской версии эта машина таскает ТБО, металлолом, строительный мусор и производственные отходы, то добавленная более известная в народе система "паук" позволяет транспортировать морские 20-футовые контейнеры. Это сразу привлекло внимание наших военных.

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Во-первых, такая функция позволяет транспорту обычной армейской автороты забирать с железнодорожных станций адресованные им в контейнерах грузы без привлечения стороннего транспорта. Во-вторых, для загрузки контейнеров подходят тупиковые железнодорожные хозяйственные дворы или склады даже где-то в глухом лесу, где ощущается дефицит портальных или козловых кранов. Загрузочный механизм сам втянет контейнер на платформу и закрепит в замках для дальнейшей транспортировки.

У военных такое исполнение приобретает все большую популярность, поскольку они не привязываются к дополнительной технике и, главное, оперативно решают логистику – приехали, забрали, привезли, разгрузились и снова поехали за другим контейнером.

"Нынешние условия военного времени заставили "Авто-регион" отвечать на вызовы и оперативно реагировать на запросы, из-за чего обычная яркая коммунальная колористика коммунального транспорта у нас заменена темно-зеленой покраской с матовым оттенком. Таким образом гражданский транспорт приобрел статус военного и это помогает в маскировке техники в прифронтовых регионах, куда в контейнерах доставляются военные грузы", – рассказал Авто24 менеджер упомянутой компании Богдан Левчук.

Использованное шасси Daewoo Novus 6х4 CL6СF для Украины не новое. На этой колесной базе наши предприятия создают различные надстройки, в т.ч. спецтранспорт – пожарные и пиротехнические автомобили. Колесная формула 6 х 4 подходит как для работы на дорогах с твердым покрытием, так и на грунтовках и бездорожью. По сути по приводу на колеса это аналог украинского КрАЗ-6443 и ему подобных, но более экономичный и значительно быстрее.

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Корейцы поставили на свой автомобиль отечественный двигатель DOOSAN DL08K с турбокомпрессором и интеркулером, соответствующий экологическому стандарту Евро-5. Он развивает мощность 350 л.с. при 150/1200 Нм/мин. Силовой агрегат дополнили оригинальной американской механической синхронизированной КПП на 9 ступеней хода.



Для грузоподъемности в 20,9 тонн такого потенциала достаточно. При этом автомобиль в полной нагрузке вписывается в дорожные нормативы: допустимая нагрузка на переднюю ось 7100 кг и на две задние колесные пары – 23000 кг.

О комфорте водителя не забыли. Кроме того, что в салоне замечательная эргономика рабочего места, здесь в стандартной комплектации установлен кондиционер, есть круиз-контроль, спальное место, аудиосистема, сферические зеркала с круговым обзором, а система подъема кабины получила электропривод. Таким образом, эти удобства привлекают как гражданских водителей, так и военных.