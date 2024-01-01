Вантажівки Daewoo переобладнали в Україні для різноманітних завдань

"Авто-Регіон" – імпортер південнокорейської техніки Daewoo Trucks.

Подіум з семи одиниць техніки відкривав самоскид Daewoo Dexen. Тристороннім розвантаженням наших будівельників, комунальників чи аграріїв не здивувати – практично класика.

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Особливість була в іншому. Здалеку автомобіль мав схожість з бортовою версією - коробчастий кузов з прямими металевими 3-міліметровими за товщиною бортами у випуклому штампуванні окремих елементів жорсткості.

Не дуже високі борти коробки не вписувалися в класику, що додавало певної новизни. Втім, кран-маніпулятор на самоскиді також не часто стрінеш, а тут він стояв – оригінальний "швед" HIAB. Ось цим і можна пояснити коробчасту конфігурацію кузова з рівним днищем замість притаманного самоскидам вигнутого.

Таке виконання дозволяє перевозити не тільки сипучі вантажі різних фракцій, починаючи від піску та дрібного щебеню, але й інші фасовані – в коробках чи на піддонах, труби, конструкції, обладнання тощо. При цьому не долучаючи до транспортно-логістичних операцій навантажувачі чи крани – для цього є власний кран-маніпулятор.

Взяти на борт можна чимало. Загальна вантажність платформи в межах 4-5 тонн. На максимальному вильоті телескопічної стріли в 9,1 м КМУ спроможний вхопити й розмістити в кузові піддон з вантажем вагою 760 кілограмів. Це може бути пакет з пластиковими трубами, бетонні кільця до звичайної сільської криниці чи до водопровідно-каналізаційної мережі.

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За словами менеджера зі збуту Богдана Левчука, на відстані 3,5 м КМУ легко захопить дві тонни. Таким чином водій, котрий виконує обов’язки оператора крано-маніпуляторної установки, може поряд з машиною взяти в завантаження якісь конструкції, будівельні матеріали й розмістити їх у потрібному місця кузова, а потім так само вивантажити їх.

Продемонстрований ізотермічний фургон також був на шасі Dexen з таким же силовим потенціалом в 187 к.с. двигуна FPT і уже традиційної для такої розмірної групи машин механічною КПП на шість передач ходу.

П’ятиметрова надбудова кубоподібної конфігурації (довжина 5,2 м, висота 2,3 м) також мала власний підіймач – гідроборт Dhollandia. Це спрощує як завантаження, так і вивантаження десь на рампі тилових дверей магазину чи складського приміщення. Потенціал вантажності борта також солідний – 1,5 тонни.

Холодильної установки не було, але сендвіч-панелі кузова з внутрішнім об’ємом 27 куб. м дозволяють тримати будь-яку задану температуру, якщо на фронтоні кузова навісити морозильний агрегат.

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Завершував тріо "Дексенів" паливозаправник з 5-кубовою цистерною. За словами Богдана Левчука, такий автомобіль буде добрим інструментом підтримки машинно-тракторного парку для фермерського господарства, будівельної організації чи комунального підприємства.

Практично, це не лише "бензовоз", а міні-АЗС. Завдяки тому, що тут є стіл роздачі з лічильником видачі палива, рукавами та пістолетами заправки, автомобіль дуже зручний буде в посівну чи на збиранні врожаю.

Водій-оператор мобільної АЗС забезпечить соляркою прямо в полі трактори, комбайни чи транспортні машини. Це дозволить механізаторам дозаправляти техніку для змінної роботи, не витрачаючи час на повернення до парку для заправки між змінами.

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Також на подіумі був представлений Maximus з лінійки Daewoo. "Авто-Регіон" привіз дві версії - вакуумну машину-асенізатор та бортову вантажівку.

На відміну від описаних вище машин серії Dexen ці моделі повною масою 18 т комплектуються потужнішим двигуном власного виробництва Doosan. Вони видають 280 к. с. і комплектуються механічною коробкою ZF. Це залежно надбудови та призначення машини може бути КПП на шість або дев’ять передач.

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Не обійшлося й без пасажирського транспорту. І хоча це були не прем’єрні машини, але два автобуси Temsa увагу привернули. У силовій комплектації вони були ідентичні - турбодизель Mitsubishi Fuso потужністю 150 к. с. До речі, також екологічного формату Євро-6.



В класичному жовтому кольорі показано шкільну модель AR SB-29 з салоном на 30 місць, включаючи водія та супровідників. Також демонструвався автобус Prestij SX для міжміського сполучення.

Фото: Валентин Ожго, Авто24