Кияни нинішній пакет допомоги з дронами підсилили вантажівками

Отримувачем вантажних бортових машин є 92-га окрема штурмова бригада ім. кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ ЗСУ. Як пише у своїй ТГ-сторінці мер Києва Віталій Кличко, до цього підрозділу відправлено п’ять вантажівок.

Моделі в повідомленні не вказуються, але на фото добре видно маркування машин - Daewoo Novus. Це - класичні двовісні повнопривідні моделі 4х4 SBM 4WD з високим тентуванням кузова.

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Тут варто зазначити, що Novus став на українському ринку доволі поширеним автомобілем. Він активно використовується "Пожмашиною", провідним вітчизняним виробником пожежно-рятувальної техніки. Доволі часто офіційний дилер Daewoo в Україні "Авто-Регіон" виграє тендери на постачання "Новусів" до автопарку ЗСУ та інших силових структур.

Фото: мерія Києва

Нині ці машини надійшли в бойовий підрозділ ім. кошового отамана Івана Сірка. Там ця техніка не в новину, бригада вже експлуатує автомобілі в різному виконанні шасі Daewoo Novus як бортові, так і з різними надбудовами.

Нагадаємо, Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. За ці кошти ц військах купують вкрай безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ тощо.