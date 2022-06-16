Причина такого поведения вызывает удивление, ведь сейчас в Украине автомобили завозят без таможенных платежей. Поэтому выгода от такой сделки спорна.

Киевская прокуратура задержала столичного предпринимателя, пытавшегося продать внедорожники, ввезенные в Украину как гуманитарную помощь.

В прокуратуре утверждают, что автомобили Kia Sorento и Land Rover Freelander были ввезены в Украину как гуманитарная помощь для нужд Вооруженных сил Украины. Они должны быть переданы в одну из воинских частей. Пока эти машины были на СТО, его владелец решил их продать.

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Потенциальный покупатель осмотрел одну из машин и заплатил задаток в размере 400 долл. США. На СТО должны были отремонтировать машину, после чего покупатель должен был забрать ее, заплатив еще 6 100 долл. США. На основе этого факта владельца СТО задержали, предъявив ему обвинение по статье 201-2 Уголовного кодекса Украины (ч.3). Мужчине грозит штраф или ограничение свободы до 4 лет.