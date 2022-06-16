Причина такої поведінки викликає здивування, адже наразі в Україні автомобілі завозять без жодних митних платежів. Тож вигода від такої оборудки спірна.

Київська прокуратура затримала столичного підприємця, який намагався продати позашляховики, ввезених в Україну як гуманітарна допомога.

У прокуратурі стверджують що автомобілі Kia Sorento та Land Rover Freelander були ввезені в Україну як гуманітарна допомога для потреб Збройних сил України. Вони мали бути передані до однієї з військових частин. Поки ці машини перебували на СТО, власник якого вирішив їх продати.

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Потенційний покупець оглянув одну з машин та заплатив завдаток у розмірі 400 дол. США. На СТО мали відремонтувати машину, після чого покупець мав забрати її, заплативши ще 6 100 дол. США. На основі цього факту власника СТО затримали, висунувши йому обвинувачення за статтею 201-2 Кримінального кодексу України (ч.3). Чоловіку загрожує штраф або обмеження волі до 4 років.