Штрафы выписывают за то, что автомобили паркуются не на асфальте.

Очередной рейд инспекция по парковке устроила в Днепровском районе Киева.

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Вчера работники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района в сотрудничестве с сотрудниками инспекции по парковке проводили проверки правильности парковки автомобилей вдоль зеленых зон, а именно по ул. Ивана Микитенко. За первые 60 минут им удалось оформить 8 штрафов.

Штрафуют водителей за "парковку на газоне". В то же время определение газона четко прописано в Правилах дорожного движения: газон – участок однородной территории с дерновым покровом, который искусственно создается путем посева и выращивания дернообразовывающих трав (преимущественно многолетних злаков) или неоднородной.

Следовательно, если на месте, где припарковано автомобиль нет искусственно посеянной травы или других насаждений – такое место вряд ли можно считать газоном.