Штрафи виписують за те, що автомобілі паркуються не на асфальті.

Черговий рейд інспекція з паркування влаштувала у Дніпровському районі Києва.

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Вчора працівники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району в співпраці зі співробітниками інспекції з паркування проводили перевірки щодо правильності паркування автомобілів уздовж зелених зон, а саме по вул. Івана Микитенка. За перші 60 хвилин їм вдалося оформити 8 штрафів.

Штрафують водіїв за “паркування на газоні”. Водночас визначення газону чітко прописано в Правилах дорожнього руху: газон – ділянка однорідної території із дерновим покривом, який штучно створюється шляхом посіву і вирощування дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або одернування.

Отже, якщо на місці де припарковано автомобіль немає штучно посіяної трави або інших насаджень – таке місце навряд чи можна вважати газоном.