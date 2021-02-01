Второй год подряд столичные эвакуаторы нарушают правила парковки. Им впервые сделали замечание.

На Софийской площади (Владимирская, 22) эвакуаторы организовали себе парковку возле остановки общественного транспорта.

Читайте также: Как отсудить деньги за эвакуированное авто

"Сегодня специально проехались, чтобы проверить информацию и на удивление там действительно было несколько эвакуаторов. Со своей стороны проинформировали водителей эвакуаторов, что они не имеют права нарушать правила дорожного движения, а тем более подавать неправильный пример парковки другим водителям. Пообещали больше не парковаться там и разъехались", – говорится на странице сообщества Киев Парковочный в соцсети.

"Есть просьба к Патрульной полиции Киева, Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, Инспекции по парковке обратить внимание на систематические нарушения на заданной локации и помочь в устранении проблемы", – отметили в сообществе.

Справка: Киев Парковочный – независимая общественная платформа, созданная с целью объективного освещения темы парковки в столице.