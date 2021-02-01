Другий рік поспіль столичні евакуатори порушують плавила паркування. Їм перший раз зробили зауваження.

На Софійській площі (Володимирська, 22) евакуатори організували собі парковку біля зупинки громадського транспорту.

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"Сьогодні спеціально проїхалися, щоби перевірити інформацію й на подив там дійсно було кілька евакуаторів. Зі свого боку проінформували водіїв евакуаторів, що вони не мають права порушувати правила дорожнього руху, а тим більше подавати неправильний приклад парковки іншим водіям. Пообіцяли більше не паркуватися там і роз’їхалися", - сказано на сторінці спільноти Київ Паркувальний у соцмережі.

"Маємо прохання до Патрульна поліція Києва, Департамент транспортної інфраструктури КМДА, Інспекція з паркування звернути увагу на систематичні порушення на заданій локації й посприяти в усуненні проблеми", - зауважили у спільноті.

Довідка: Київ Паркувальний - незалежна громадська платформа, створена з метою об'єктивного висвітлення теми паркування у столиці.