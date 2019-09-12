Коммунальщики киевской области получили партию новеньких КрАЗов с двигателями китайского производства. Это первое обновление за последнее десятилетие.

ГП "Киевский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" получил очередную партию КДМ (комбинированных дорожных машин) с отвалом и солеразбрасывающим оборудованием на базе самосвала КрАЗ -65055-05.

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Его технические параметры: китайский дизельный двигатель мощностью – 380 л. с., колесная формула 6×4; тормозная система с АБС, самосвальный кузов объемом – 12 м3, грузоподъемность – 16 т.

"Наш коллектив сейчас оптимистично настроен, с удовольствием принял новые автомобили от “КрАЗа”, – заявили в облавтодоре. – Эти машины подарили нам надежду на то, что мы гарантированно, качественно выполним весь объем поставленных перед нами задач по надлежащему содержанию автодорог. Мы получили реальную помощь для благоустройства автодорог.

Новую технику будут использоваться зимой для посыпки фрикционными материалами, а в теплый период — как самосвалы для перевозки сыпучих грузов различных видов, во время текущих ремонтных работ. Важно, что автотехника может работать круглогодично, это экономически выгодно".

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В Киевском облавтодоре восприняли техническое перевооружение предприятия как его возрождение, обеспечение конкурентоспособности. Тем более, что такое масштабное обновление их автопарка произошло впервые за последнее десятилетие. Коллектив поддерживает и лозунг "Украинцам – украинское", считая, что отечественным предприятиям нужно предоставлять преимущество, что станет толчком в развитии украинской экономики.

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