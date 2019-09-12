Комунальники Київської області отримали партію новеньких КрАЗів з двигунами китайського виробництва. Це перше оновлення за останнє десятиліття.

ДП "Київський облавтодор" ДАК "Автомобільні дороги України" отримав чергову партію КДМ (комбінованих дорожних машин) із відвалом та солерозкидальним обладнанням на базі самоскиду КрАЗ -65055-05.

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Його технічні параметри: китайський дизельний двигун потужністю — 380 к. с., колісна формула 6×4; гальмова система з АБС, самоскидний кузов об’ємом — 12 м3, вантажопідйомність — 16 т.

"Наш колектив наразі оптимістично налаштований, із задоволенням прийняв нові автомобілі від “КрАЗу”, — заявили у облавтодорі. — Ці машини подарували нам надію на те, що ми гарантовано, якісно виконаємо весь обсяг поставлених перед нами завдань щодо належного утримання автодоріг. Ми отримали реальну допомогу для впорядкування автошляхів.

Нову техніку будуть використовуватися взимку для посипання фрикційними матеріалами, а в теплий період — як самоскиди для перевезення сипучих вантажів різних видів, під час поточних ремонтних робіт. Важливо, що автотехніка може працювати цілорічно, це економічно вигідно".

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У Київському облавтодорі сприйняли технічне переозброєння підприємства як його відродження, забезпечення конкурентоздатності. Тим більше, що таке масштабне оновлення їх автопарку сталося вперше за останнє десятиріччя. Колектив підтримує і гасло "Українцям-українське", вважаючи, що вітчизняним підприємствам потрібно надавати перевагу, що стане поштовхом у розвитку української економіки.

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