Список причин, чому люди паркуються на смузі громадського транспорту та змішують тролейбуси висаджувати людей у другій смузі, величезний.

Активісти руху “ЗупиниЛося” вже вкотре зробили рейд біля торгового центру Ocean Plaza поблизу станції метро Либідська. В торговому центрі є платна парковка, яка обійдеться всього у 20 грн за перші три години стоянки.

Однак люди на мащинах за десятки тисяч доларів хочуть зекономити і запаркуватися безкоштовно. Не завжди це виходить – деколи евакуатори забирають їх на штрафмайданчик. А коли евакуаторів нема, автовласники знаходять різноманітні виправдання. Втім, потім на відео вони виглядають просто жалюгідно.

Добре було б іншим киянам та гостям країни не опинитися з ними поруч. Тобто не будьте лосями!

Нагадаємо, чи можна уникнути "заочного" штрафу за неправильне паркуваня.