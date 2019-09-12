Список причин, почему люди паркуются на полосе общественного транспорта и заставляют троллейбусы высаживать людей во второй полосе, огромен.

Активисты движения "ЗупиниЛося" в очередной раз совершили рейд возле торгового центра Ocean Plaza возле станции метро Лыбедская. В торговом центре есть платная парковка, которая обойдется всего в 20 грн за первые 3 часа стоянки.

Однако люди на машинах за десятки тысяч долларов хотят сэкономить и припарковаться бесплатно. Не всегда это получается – иногда эвакуаторы забирают их на штрафплощадку. А когда эвакуаторов нет, автовладельцы находят различные оправдания. Впрочем, потом на видео они выглядят просто жалко.

Хорошо бы другим киевлянам и гостям страны не оказаться с ними рядом. То есть не будьте лосями!

Напомним, можно ли избежать "заочного" штрафа за неправильную парковку.