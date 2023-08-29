Китайская компания XPeng Motors в партнерстве с DiDi Global создает семейство бюджетных электромобилей Mona, рассчитанных на массовые продажи.

Абсолютно новый бренд электромобилей Mona от китайского производителя XPeng Motors будет иметь огромный рыночный потенциал и поможет увеличить продажи, а также достичь большей экономии за счет больших тиражей.

Подробности производитель не раскрывает, но сообщает, что первая модель нового бренда Mona появится в 2024 году как "A-класс Smart EV". Отмечается, что новичок не будет похож на автомобили XPeng. Производитель опирается на сотрудничество с DiDi, китайским "Убером". Возможно XPeng договорился, что сервис перевозок будет закупать у него автомобили для своих услуг.

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Первая модель нового бренда появится в 2024 году как A-класс Smart EV. Фото: XPeng

Со временем модельный ряд Mona расширится. Уже подсчитано, что электромобили будут стоить 19031 евро или 20573 доллара или 16327 фунтов стерлингов.

Производитель конкретно указал ценник в трех основных мировых валютах, намекая на масштабную интервенцию на рынки Европы, США и Великобритании.