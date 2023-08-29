Китайська компанія XPeng Motors у партнерстві з DiDi Global створює сімейство бюджетних електромобілів Mona, розрахованих на масові продажі.

Абсолютно новий бренд електромобілів Mona від китайського виробника XPeng Motors “матиме величезний ринковий потенціал" і допоможе збільшити продажі, а також досягти більшої економії за рахунок великих тиражів.

Подробиць виробник не розкриває, але повідомляє, що перша модель нового бренду Mona з’явиться у 2024 році як "A-клас Smart EV". Зазначається, що новачок не буде схожий на автомобілі XPeng. Виробник спирається на співпрацю з DiDi, китайським “Убером”. Можливо, XPeng домовився, що сервіс перевезень буде закуповувати у нього автомобілі для своїх послуг.

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Перша модель нового бренду з’явиться у 2024 році як "A-клас Smart EV". Фото: XPeng

З часом модельний ряд Mona розшириться. Уже підраховано, що електромобілі будуть коштувати 19 031 євро або 20 573 долари чи 16 327 фунтів стерлінгів.

Виробник конкретно вказав цінник у трьох основних світових валютах, натякаючи на масштабну інтервенцію в ринки Європи, США та Великобританії.