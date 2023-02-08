Среди лидеров продаж в сегменте "электричек" – не только китайские бренды, но и европейские, произведенные в КНР.

В январе украинцы приобрели 2 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 83,3% больше, чем в январе прошлого года и на 4,3% меньше, чем в декабре-2022. Таким образом, даже несмотря на террористические атаки России на украинскую электрическую инфраструктуру, рынок электрических автомобилей за последний год существенно вырос. Январский спад продаж, скорее всего, связан с ежегодным сезонным спадом активности на авторынке.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций «электричек» в Украине в течение января и определили топ-15 моделей в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых электрических авто.

Кстати говоря продажи электромобилей в мире выросли почти на 70%

Динамика рынка электрических авто

Большинство электромобилей в январе (52%, 1063 шт.) привезли подержанными из-за границы. Именно импорт автомобилей с пробегом и является основным источником наполнения парка транспортных средств с электрическим двигателем. Покупают бывшие в употреблении «электрички», в первую очередь, из-за их более низкой цены по сравнению с новыми, ведь покупательная способность украинцев остается на низком уровне. Дополнительно стимулирует ввоз таких машин их “нулевая” растаможка — не нужно платить пошлины, НДС и сбор в пенсионный фонд.

На внутреннем рынке соответственно приобрели 32,7% общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (669 шт.).

Новыми купили 15,3% машин (312 шт.), и это наибольшая доля продаж новых электромобилей за прошедшие 12 месяцев. Она растет уже пятый месяц подряд.

Динамика продаж электромобилей в Украине, январь 2022 - январь 2023

Абсолютное большинство среди транспортных средств с электродвигателем в январе составили легковые автомобили – 98,2%. Остальные 1,8% (36 шт.) были грузовыми.

По состоянию на конец января 2023 г. общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 47 982 автомобилей, зарегистрированных в Украине (с учетом снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 46 145 легковых (96,2%), 1 833 грузовых (3,8%) и 4 автобуса.

ТОП самых популярных электромобилей на внутреннем рынке

Первое место уже много месяцев подряд занимает Nissan Leaf. Это одна из самых доступных моделей на рынке сегодня. В январе их приобрели 178. Volkswagen ID.4, разместившийся на втором месте, по итогам месяца имеет вдвое более низкие показатели продаж: 88 сделок.

На третьем месте находится самая дешевая Tesla – Model 3 (46 сделок). Четвертое место заняла Honda M-NV (37 сделок), а пятое – Volkswagen E-Golf (33 сделки).



Самые популярные модели электромобилей на внутреннем рынке, январь 2023 года



ТОП импортируемых подержанных электромобилей

Как и на внутреннем рынке, в сегменте "свежепригнанных" электромобилей первенство в январе получил Nissal Leaf (180 шт.). Такая тенденция сохраняется уже несколько лет, но уже в ближайшие месяцы лидер может измениться. Volkswagen ID.4 (162 шт.) уверенно поднимается в рейтинге, и по итогам первого месяца зимы почти догнал своего ближайшего конкурента.

Третье место заняла Tesla Model 3 (114 шт.), а четвертое – Honda M-NV (69 шт.). Таким образом, первые 4 позиции рейтинга «свежепригнанных» подержанных электромобилей повторяет рейтинг внутренних перепродаж.

Замыкает первую пятерку Tesla Model Y (67 шт.). Интересно, что завозящие к нам электрические VW и Honda производят в Китае.



Самые популярные модели подержанных импортных электромобилей, январь 2023 года

Также интересно за 2022 год в Украине зарегистрировали 13 тысяч электромобилей

Топ новых электромобилей

Первое место по итогам января занял Volkswagen ID.4 (132 шт.). Второе место заняла Honda M-NV (42 шт.), а третье – Mercedes-Benz EQC (20 шт.).

Четвертую строчку занял Volkswagen ID.6 (11 шт.), а пятое – Dongfeng EX1 (8 шт.).

Примечательно, что большую часть новых автомобилей составляют китайские бренды и модели, изготовленные для китайского рынка. При этом импортируют их не официальные дилеры, а независимые продавцы, специализирующиеся на услугах покупки, доставки и продажи электрических автомобилей из Китая.



Самые новые электромобили в январе 2023 года