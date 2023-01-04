Упродовж 2022 року у сервісних центрах МВС було зареєстровано 13 321 електромобіль, що на 56% більше порівняно з попереднім роком.

Зазначається, що 2021 року було зареєстровано 8 541 таку автівку. Загальна кількість електромобілів, зареєстрованих в Україні, становить 46 830 одиниць.Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

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У МВС нагадали, що власники електрокарів в Україні за бажанням можуть закріплювати при реєстрації авто «зелені» номерні знаки. Вони містять літери латинського алфавіту й цифри.