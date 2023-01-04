За 2022 год в сервисных центрах МВД было зарегистрировано 13 321 электромобиль, что на 56% больше по сравнению с предыдущим годом.

Отмечается, что в 2021 году было зарегистрировано 8 541 такой автомобиль. Общее количество электромобилей, зарегистрированных в Украине, составляет 46 830 единиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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В МВД напомнили, что владельцы электрокаров в Украине по желанию могут закреплять при регистрации авто «зеленые» номерные знаки. Они содержат буквы латинского алфавита и цифры.