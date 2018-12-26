Подразделение компании Great Wall выпустило электрическую модель Ora R1.

Небольшой автомобиль с внешностью ретро-кара под названием R1 стал второй моделью бренда Ora, который для линейки электромобилей использует китайский автопроизводитель Great Wall.

Стиль и реклама авто говорит о том, что он рассчитан прежде всего для женщин. Круглые фары напоминают свежие концепты Honda, а сбоку и сзади машинка напоминает smart forfour – именно в стиле китайцев.

Новинка имеет в длину 3,5 м, базу 2,47 м, что позволяет разместиться четырем лицам. Два небольших багажника позволят взять в дорогу несколько вещей.

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Автомобиль массой 900 кг разгоняется максимум до 100 км/час. Заявленный запас хода в Ora R1 – 310-351 км. Электродвигатель выдает 35 кВт (48 л. с).

Этот городской электромобильчик стоит в Китае от 61 800 до 75 800 юаней, то есть 9 400-11 000 США (с учетом субсидий от государства).

Богато укомплектованные модификации имеют 6 подушек безопасности, камеру заднего вида мадиасистему с навигатором, дистанционный запуск кондиционера.

В продажу Ora R1 поступит в 2019 году.

Напомним, что Geely создала конкурента Mesla Model 3.