Підрозділ компанії Great Wall випустив електричну модель Ora R1.

Невеличкий автомобіль з зовнішністю ретро-кару під назвою R1 став другою моделлю бренду Ora, який для лінійки електромобілів використовує китайський автовиробник Great Wall.

Стиль та реклама авто говорить про те, що він розрахований перш за все для жінок. Круглі фари нагадують свіжі концепти Honda, а збоку та ззаду машинка нагадує smart forfour – саме в стилі китайців.

Новинка має в довжину 3,5 м, базу 2,47 м, що дозволяє розміститись чотирьом особам. Два невеличких багажника дозволять взяти у дорогу кілька речей.

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Автомобіль масою 900 кг розганяється максимум до 100 км/год. Заявлений запас ходу у Ora R1 – 310 - 351 км. Електродвигун видає 35 кВт (48 к.с).

Цей міський електромобільчик коштує в Китаї від 61 800 до 75 800 юанів, тобто 9 400 - 11 000 доларів США (з урахуванням субсидій від держави).

Багато укомплектовані модифікації мають 6 подушок безпеки, камеру заднього виду мадіасистему з навігатором, дистанційний запуск кондиціонера.

В продаж Ora R1 надійде у 2019 році.

Нагадаємо, що Geely створила конкурента Mesla Model 3.